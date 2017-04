Asjaolu, et rehabilitatsiooni- ja erihoolekandeteenustele terveks aastaks mõeldud raha sai otsa juba aasta teisel nädalal, võiks kuuluda ametnikeriigi kurioosumite hulka, kui selle tagajärjel ei kannataks päris inimesed. Enamgi veel – esmajoones puudutab see nõrgemaid, kes alati enda eest seista ei suuda, aga ka abivajajate perekondi, kes rahapuudusel sattuvad raskesse kui mitte väljapääsmatuna tunduvasse olukorda.

Riigieelarve seisukohalt pole tegu sugugi kosmiliste summadega, sest sel aastal on laste rehabilitatsiooniks nähtud ette 4,39 miljonit eurot. Küllap saaks seda summat mõne väiksema kulutuse arvelt tahtmise korral suurendada. Kuid just siin konks peitubki – nii laste kui ka täiskasvanute rehabilitatsiooniks mõeldud raha on sel aastal mullusega võrreldes hoopis kuuendiku võrra vähendatud. Järelikult riigil tahtmist pole.

Seega pole lahendus sellegi vähese raha jaotamine kogu aasta peale, jätmaks muljet, et terve aasta on riikliku teenusega kaetud. Nii saavad abi vaid need, kes jõudsid end aasta esimese kahe nädalaga kirja panna ja kelle puhul ametnikud peavad veel hindama, kas nad ikka abi väärivad. Ülejäänutel avaneb abi taotlemise võimalus aasta pärast. Mida tähendab aastane paus lapse abistamisel, teavad ennekõike nende laste vanemad. Kas seda teab ka riik? Selles kontekstis peab küll küsima hoopis – kas riik tahabki sellest üldse midagi teada?

Aastapikkune järjekord tundub seda absurdsem, et isegi eriarstile pääsemiseks on kuni kuuekuune järjekord. Abivajaja abitusse seisundisse jätmine on kriminaalkuritegu. Aga kui seda teeb riik?

Sparta riigis jäeti vigased, haiged ja liiga nõrgad lapsed kas mäenõlvale surema või visati kaljult alla. Kui Eesti valitsus ja ametnikearmee distantseerib end täiesti teadlikult erivajadusega inimeste abistamisest, poleks ajaloos paari tuhande aasta jooksul nagu mingit arengut olnudki. Tõsi, otsesõnu seda välja ei öelda, kuid raha lõppemine aasta teisel nädalal kõneleb selgemast selgemat keelt. Signaal on lihtne – pered vaadaku ise, kuidas nad hakkama saavad, riigijuhtidel pole erivajadustega inimesi vaja.