Nad on noored ja pealtnäha erudeeritud, kasvanud üles kodudes, kus töötasid mõlemad vanemad. Neiud, kes on nende eakaaslased, on sageli kui mitte suisa feministid, siis ikkagi üsna iseteadlikud ja ambitsioonikad. Miks on mõnedel noormeestel sellega raske leppida ja miks tahaksid nemad omale naiseks sellist "kodukana", kes polnud ei nende ema ega pole ka nende praegused elukaaslased?

Vastuseid küsimusele otsis Austraalia väljaanne news.com.au, kelle ajakirjanik istus maha rühma tudenginoorukitega, kes kõik väitsid, et tahaksid tulevikus endale kodust abikaasat. Enne rääkima asumist nõudsid noormehed, et ei avaldataks nende ülikooli, pärisnimesid ning et naisajakirjanik neis piinlikkust ei tekitaks. Ajakirjanik tunnistas, et suudab kindla peale täita vaid kaks esimest soovi.

Noormeeste lähenemine ja sõnakasutus teemast rääkides on erinev, kui on näha, et kõik mehed on teema peale hoolega mõelnud. Kes alustab ettevaatlikult, tunnistades, et nende valitud eriala on lihtsalt nii pingeline, et keegi peab lihtsalt olema, kes laste eest hoolitseks, sest tema seda ei jõuaks. Mõni võtab bravuurikama tooni ja peab naiste edukusele keskendumist enda diskrimineerimiseks. "Miks meie peame ohverdama?" nõuab üks noormees. "Ma tean, et kunagi diskrimineeriti tüdrukuid ja et lastega kodus passimine ja koristamine ja muu p**k on ilmselt üsna tüütu. Aga miks mina peaksin selle kompenseerimiseks nõmedaid asju tegema? Miks mind diskrimineeritakse? Mulle see ju ka ei meeldi." Kas nooruk peab ennast liiga heaks ja naisi just parajateks, et "nõmedaid" asju teha, ta ei täpsusta.