Noored on hukas? Loomulikult, nii on see alati olnud. Millal siis veel pidutseda, möllata ja teha lollusi, mille meenutuste paistel ennast pensionipõlves soojendada.

Ent kui noorte energia pulbitseb kosena ja elukogemusi napib, on oht, et asjad lähevad käest ära. Kui alaealine kutsub peole sõbrad, kes omakorda sõpru-tuttavaid kaasa haaravad, alkohol annab kütet juurde… siis lõpuks ongi käes Kadriorgia, kui lapsukesed lõbutsesid presidendilossis. Või koolidirektoriorgia, kui direktori alaealine tütar tähistas eliitkooli sissesaamist nii maruliselt, et naabrid olid sunnitud mitu korda politsei kutsuma.

Ma saan aru ka sellest, et ema – olgugi, et ameti poolest koolidirektor – lahkub ööseks kodust, nii et teismelisel on vaba pind, kus sõpradega pidutseda. Ent siin on ka minu mõistmise piir.

Kuidas on võimalik, et koolidirektor ei võta noorte ööpeo ajal vastu murelike naabrite telefonikõnesid? Kas emasüda ei kripelda, et ehk on purjus alaealised kodu põlema pannud? Mismoodi saab direktor hiljem tööle minnes nõuda, et noored koolipidudel kained püsiksid? Sellest ma enam aru ei saa.