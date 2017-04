Kevadine linnupealinn Haapsalu on kõiksugu sulelisi nii tihedalt täis, et raske on teha linnas pilti, kuhu ei jääks peale mõnd sulelist läbirändajat või siia pesitsema saabunud kohalikku tiivulist.

Hallhaned kondavad rahumeeli linnatänaval autode vahel, meriskipaar teeb romantilist jalutuskäiku jahisadama juures ning tagalahel sõuavad parvede kaupa ringi merepõhjast taimi kaevandavad laugud.

Kuigi inimestest hoiavad linnud vaistlikult eemale, on nad praegu üllatavalt julged, kuna neil on peas ainult kevad je nende kiired linnutoimetused, ehk pesitsemine.

Väiksemates puntides on nii veel kui lendamas näha luiki ning osa meriskitest nokib muruplatsil oma pikkade nokkadega mullast usse välja.

Kõige näljasem tundus olema aga üks hõbekajakas, kes hankis ajakirjaniku silme all ühe kalamehe võrgust endale priske lesta ja lendas seda siis kaldale alla kugistama. Kuigi lest oli linnust laiem, kadus see tiivulise kurku mõne sekundiga.