Täna, 12. aprillil tähistas Tallinna vanalinnas asuv raeapteek juubelit, mis markeeris koguni 595 aasta möödumist päevast, mil apteek esmakordselt mainitud sai.

Raeapteegi üle võib iga eestlane uhkust tunda - nimelt on see ainus apteek Euroopas, mis on kogu aeg sama katuse all on püsinud.

Rõõmsa ajaloolise sündmuse puhul etendati vahva näitelavastus "Mardileib", oli võimalik tutvuda vana aja ravimeetoditega ning kohapeal pakuti ka maitsvat söögi- ja joogipoolist.

Lisaks selgitati ka, kust pärineb üldse sõna apteek. Nimelt olevat apteek tähistanud vanasti hoone sellist osa, kus hoiti veini. Sestap on vein ja apteek algusest saati kokku käinud.

Raeapteegi 595 sünnipäev (Robin Roots)

