Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) kuulutas täna toimunud kevadkonverentsil „Kuhu liigub Eesti kinnisvaraturg?“ välja „Kinnisvarategu 2016“ laureaadi, kelleks on Olympic Entertainment Group AS.

„Olympic Entertainment Group AS (OEG) pälvis žürii enamuse poolehoiu Hilton Tallinn Park hotelli kinnisvaraarenduse eest“ ütles EKFL-i tegevdirektor Tõnis Rüütel.

Hiltoni kaubamärgi toomine Eestisse on omaette erilist äramärkimist väärt. See, et sellega kaasnes ka maamärgilise hoone rajamine Tallinna kesklinna, ongi põhjus, miks kõigi muude tunnustuste kõrval, mida OEG on juba pälvinud, valis ka EKFL teiste konkureerivate nominentide hulgast just Hilton Tallinn Park arenduse 2016. aasta kinnisvarateoks, lisas Rüütel.

Olympic Entertainment Group AS juhatuse liikme Meelis Pielbergi sõnul on „Aasta kinnisvarategu 2016“ laureaadiks kuulutamine nende jaoks järjekordne meeldiv tunnustus.

“Kahtlemata on tegemist sündmusega ja meil on väga hea meel, et kinnisvaraproffide hinnangul on see kogu sektori aasta tegu. Tänaseks on Hilton Tallinn Pargi projektist tõusnud tulu ehitussektorile ja OEG aktsionäridele, kuid suurima kasu lõikavad järgmiste aastatega ikkagi Tallinn ja tema külalised,” ütles Pielberg, kelle hinnangul kaunistab uus hotelli- ja kasiinokompleks üldist linnapilti ning avardab ühtlasi südalinna mõttelisi piire“ ütles Pielberg.

Varasemad „Aasta kinnisvara tegu“ laureaadid:

2015 - Ülemiste Center OÜ, Ülemiste keskuse laiendus

2014 - Technopolis Ülemiste AS, Ülemiste City linnaku arendamine

2013 - EfTEN Capital AS, EfTEN Kinnisvarafond

2012 - Tallinna Linnaplaneerimisamet, Tallinna uus ehitusmäärus

2011 - Citycon, Kristiine Keskuse ost