Üliõpilaskorporatsioon Sakala otsustas osta Riigi Kinnisvara AS-ilt enampakkumise ja läbirääkimistekimiste käigus Tartus asuva endise Eesti Rahva Muuseumi (ERM) näitusemaja.

"Kuperjanovi tänaval asuv endine ERM-i näitusemaja on korporatsioon Sakala ajaloolise Tartu konvendihoone naabermaja, eelmise sajandi alguses kuulus see krunt korp! Sakalale ja tema liikmetele, seega soovime taastada ajaloolise järjepidevuse," ütles korp! Sakala vilistlaskogu esimees Mihkel Stamm pressiteate vahendusel.

"Kavatseme investeerida hoone kordategemisse ning soovime sõlmida Tartu linnaga pikaajalise rendilepingu maja kasutamiseks. Kuna Tartu linn oli ka ise huvitatud hoone ostust, siis pakume linnale võimalust võtta hoone rendile, et seal saaksid hakata tegutsema Tartu sotsiaal- ja kultuuriasutused. Tänu korporatsioon Sakala ostutehingule ei kasva Tartu linna võlakoormus, mis on juba praegu üle 50 protsendi linna eelarvest ning ühtlasi saab linn kasutada vahendeid europrojektide kaasfinantseerimiseks," lisas Stamm.

"Korporatsioon Sakala konvendihoone aadressil Veski 69 on muinsuskaitse all ning meie huvi on, et ajaloolise hoone ümbrus säiliks ja linn ei ehitaks sinna lisaks uusi maju, nagu kavandatakse Tartu linna üldplaneeringus. Jättes krundid tükeldatuks, põlistaksime me nõukogude okupatsiooni," märkis Stamm.

"Aastal 1911 valminud juugendstiilis konvendihoone projekteerisid Sakala tellimusel tuntud Soome arhitektid Armas Lindgren ja Wivi Lönn. Teine ja ainuke näide 1910-ndate aastate Soome arhitektuurist Eestis on sama tandemi poolt projekteeritud Rahvusooper Estonia hoone. Korporatsioon Sakala võtab endise Raudteelaste klubi ja ERM-i maja ostuga oma hoole alla ühe Eesti ajaloos olulist rolli kandnud piirkonna säilimise," lisa korp! Sakala vilistlaskogu esimees.

Stammi sõnul aitab ost kaasa ka Sakala konvendihoone aias kasvava tammepuu, mille istutas Tema Pühadus XIV dalai-laama Tenzin Gyatso oma Eesti-külaskäigu ajal aastal 2001, kaitsmisele. "Dalai-laama puu on üks vähestest avalikest sidepunktidest Tiibeti iseseisvusvõitlusega suure naabri vastu, sümboliseerides Eesti Vabariigi imet siin maailmas. Sakala korporatsioon on vanem kui Eesti vabariik, me tegutseme saja-aastases ajahorisondis, väärtustame minevikku ja vaatame tulevikku ning meie jaoks on oluline, et see puu elaks rohkem kui sada aastat. Me kaitseme Dalai-laama puud, et läbimõtlematu ehitustegevus ei saaks teda kahjustada, nii nagu korp! Sakala liikmed kaitsesid in corpore Eesti Vabariiki Vabadussõjas. Loodame, et Tartu linn ja Eesti Vabariik usaldavad meid ja on valmis koostööks.“

ERM-i näitusehoone aadressil Kuperjanovi 9 ehitati arhitekt Ain Amjärve projekti järgi aastal 1964 Tartu Raudteelaste Klubi hooneks, ERM tegutses seal aastast 1993.

Korporatsioon Sakala on 14. novembril 1909. a. asutatud akadeemiline meesorganisatsioon, rajatud vastavalt tolleaegsetele Tartus levinud traditsioonidele. Korp! Sakala sihiks on tugevdada akadeemilist ühte- kuuluvustunnet ja toetada oma liikmeid moraalselt ja aineliselt. Oma tegevusega soovib Sakala aidata kaasa Eesti omariikluse kindlustamisele, kultuuri säilitamisele ja arendamisele ning demokraatiaideede realiseerumisele.