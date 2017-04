Domus Kinnisvara Vahenduse juhatuse liikme Ingvar Allekandi sõnul ei peaks riigi üürimajade programmi laiendama Tallinnale ja linna lähiümbrusele.

Suurim traagika riigi üürimajade programmis on Allekandi sõnul muudatus, mis võimaldab ka Tallinnal ja selle lähiümbruse valdadel selles osaleda. "Tallinna üüriturg toimib väga hästi ka täna. Tallinnas on 10 pluss tõsiseltvõetavat seltskonda, kes valmistavad ette üüriportfelle. Siin munitsipaalfondi laiendamist küll vaja pole," rääkis ta. Kui omavalitsus läheb Tallinna kontekstis üürihinda alla suruma, keerab see asjad Allekandi sõnul tuksi.

"Täna on minu teda päris suur hunnik omavalitsusi sellest unistamas, et teeks munitsipaalmaju," lisas Allekand. Samas pole see tema sõnul nii lihtne, kuna probleeme on nii planeeringutega kui hoonete kavandatavate asukohtadega, sest maju kavandatakse kohtadesse, kuhu inimesed reaalselt minna ei taha. "Ühesõnaga tehakse tüüpilisi algaja kinnisvaraarendaja vigu," ütles ta.

"Kui avalik sektor sekkub pakkumisse ja viib hinnad alla, siis vähendab see erasektori poolt pakutavat," rääkis Adaur Grupp OÜ juhataja Tõnu Toompark. Üüripindade pakkumise kohta on tema sõnul tehtud ka uuring, mis soovitas Tallinnas, Tartus ja Pärnus üüriturgu mitte sekkuda, kuid valitsus on otsustanud selle kalevi alla panna.

"Meil on olemas Kredexi meetmed, kus initsiatiiv antakse kinnisvaraomanike kätte, et küsida toetust kinnisvara korda tegemiseks. Need rahad on otsa saamas, siis hakatakse uut meedet välja töötama, mis rikub turu tasakaalu," rääkis ta.

Allekandi sõnul on üks põhjus, miks Narvas kinnisvarahinnad langevad see, et seal pole pea ühtegi uut ega renoveeritud maja ja linn laguneb. "Kredex pole seal suutnud inimesi motiveerida," märkis ta. "Kui riik teeb sinna akadeemia, mingi kvartali korda, üürielamu, siis äkki hakkavad ka ühistud mõtlema, et võiks midagi korda teha," sõnas Allekand, lisades, et nii ehk suudetaks mõni langustrendis linn ümber pöörata.

Allikas: BNS