Kinnisvarafirmade hinnangul pole eluruumide hinnalagi veel käes ja kasvuvõimalusi on.

Domus Kinnisvara Vahendus OÜ juhatuse liige Ingvar Allekand sõnas kolmapäeval Eesti Kinnisvarafirmade Liidu ja Swedbanki konverentsil, et korterite hinnalagi pole veel käes. Samas on tema sõnul probleemiks, et uute ja edukate projektide hinnavahe vanade korteritega võrreldes on kuskil 30 protsenti nii Mustamäel kui Lasnamäel. "Ma julgen väita, et kvaliteedi vahe on veelgi suurem. Seega see hinnavahe peaks olema suurem," ütles Allekand.

"Tänu turu aktiivsusele ja uusarenduste peadpööritavale lennule on järelturg hästi toimimas ja ka seal peaks ehk olema suurem vahe uute ja vanade korterite hinnas," rääkis ta.

Adaur Grupp OÜ juhataja Tõnu Toompargi sõnul on vanemad korterid endiselt hinnatud nende kättesaadavuse tõttu. "Hind on madalam ja ostjal on seda lihtsam endale lubada," sõnas ta. Kui korterite hinnad tõusid esimeses kvartalis 7,7 protsenti, siis erinevates vanuse segmentides oli tõus Toompargi sõnul 3-5 protsenti.

Toompark möönis samuti, et korterite hinnad võivad veelgi tõusta, kuid seda mõjutavad erinevad tegurid ja on omaette küsimus, kas ja kui palju hinnad reaalselt veel kasvavad.

Laam Kinnisvara Vahendus OÜ partner Mart Saa sõnul on vanemad korterid atraktiivsed just väikeinvestoritele, kellel on sealt lihtsam üüritootlust saada. "Väikeinvestorid ostavad päris usinalt vanemaid kortereid üürituru tarbeks," märkis ta.

Samas on palju pakkumisi tulemas ka uute korterite osas. "Arendajad mõtlevad väga tõsiselt läbi, mida turule tuua. Minu teada pole täna hädas keegi. Ma ei näe praegu põhjust, miks peaks midagi halvemaks minema," rääkis ta.

"Me täna pole kindlasti veel ülepakkumises. Täna on suhteliselt palju suuri projekte tegemises, mis tähendab aga, et valikuvabadust on suht vähe, mis on natuke igav," rääkis Allekand.

