Telekanal Mir uuris Putinilt, mida too arvab süüdistustest, nagu oleks Süüria president Bashar al-Assad kasutanud keemiarelva. Putin kinnitas, et Süüria on oma keemiarelvavarud hävitanud.

"Võib öelda, et usaldus, eriti just sõjalistes suhetes pole kasvanud, vaid ainult vähenenud," märkis Putin.

Vene president Vladimir Putin ütles telejaamale Mir antud intervjuus, et Venemaa ja USA suhted on president Trumpi valitsusaja jooksul üha kehvemaks muutunud.

Lavrov teatas kohe alguses, et USA korraldatud rünnak Süüria vastu oli ebaseaduslik. Tillerson kinnitas, et kahe suurriigi vahel on tõsised erimeelsused. Samas avaldasid mõlemad pooled lootust, et kõneluste käigus õnnestub suhteid siluda.