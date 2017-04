Kaalunumbris ei peitu alati vaid kilod vaid ka enesekindluse ja tervise saladus. Kuidas tekib selline ülekaal, et dieet on kasutu ning appi tuleb võtta kirurgiline sekkumine? Mis seos on kehakaaluga seotud enesehinnangul ja koduvägivallal? Ülekaaluga kaasnevatest muredest ning maovähendusoperatsioonist räägivad avameelselt Annely ja Mari-Leen.

"Dieet on see, et ma kaks nädalat põhimõtteliselt söön mingit juurikasuppi, mingit nullpunktisuppi," räägib Annely Malluka portaali saates, et kui kaks nädalat möödub, hakkad öösel nägema ikka liha ja vorsti.

Mari-Leen ütleb, et sajakilosena ei tahagi trenni minna, kui näed, millised kõik teised välja näevad. "Teine asi on see, et sa ei jõuagi teha midagi," lisab ta.

Kaaluprobleemidele lisaks kannatavad paljud ka sellest lähtuva vaimse vägivalla all. "Vaimne vägivald on üks kõige hullem vägivald. Sa küsisid enne, miks ma mehe juurest ära tulin? Sest et ma sain aru, et ükski inimene ei tohi lasta endale vaimset vägivalda. Okei, ma olin paks! Leppisin sellega. Aga kui ma midagi reaalselt tegin ja sa ikka mõnitad ja õiendada mu kallal ..." meenutab Annely, kes nüüdseks maooperatsiooni abil lisakilodest vabanenud.

