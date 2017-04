Kui Liisa näost oli juba esimestel minutitel näha, et ta on ilmselgelt sloveenia hurmur Žigast sisse võetud, siis mees jäi kahjuks neiu suhtes külmaks. Proovis Liisa mis ta proovis, nii kavaluse ja võrgutamisega, kuid mees jäi stoiliseks ning magas ühises voodis peast jalatallani riietatult ning tegi armunäljas naisele koheselt selgeks, et voodis püsivad mõlemad enda poolel. Noorte prooviabielu viimasel ööl pani Liisa kõik mängu – jootis mehe korralikult täis ning viis linna pralletama. Kui sloveenlane oli klubis ikka veel põikpäine, siis sai koju jõudes näha saate jooksul esimest korda meest särgita – mis juhtus kaamerate taga ja kas Liisa sai oma lubaduse eksperimendi viimasel ööl täide viidud jäigi saladuseks.

Küll aga viisid lubaduse täide Helen ja Kalvi-Kalle, kes teineteisest käsi eemal ei suutnud hoida ja juba prooviabielu esimesel ööl vanainimeste asjaga ühele poole said. Kirg noorte vahel on nii suur, et ei lasknud end häirida ka sellest, kui Heleni eksperiment veel Perttiga kestis. Nii kupatatigi Pertti prooviabielu eelviimasel ööl korterist välja, et Heleni juurde saaks tulla müstiline mees (Kalvi-Kalle) ja Helenit voodist soojendada.

2) "Prooviabielust" sai Eesti meemimaastiku säravaim täht

Saade sai ülimalt populaarseks ka internetiajastu noorte seas ning erinevatesse sotsiaalmeediakanalitesse. Facebooki loodud fännileht "Prooviabielu parimad palad" saavutas kiirelt üle 12 000 meeldimise. Kahjuks otsustasid fännilehe omanikud aga lehe üsna kiiresti ka sulgeda, kuna siira huumoriga loodud leht ületas piiri. “Meie eesmärk ei olnud kelleski halba tunnet tekitada ega kedagi naeruvääristada. Tegu oli meelelahutusega, mille eesmärk oli uue Eesti telesaate valguses tuua vaatajateni olukordi, millega kahtlemata paljud teist suutsid samastuda. Pahatihti ei ühti kõigi arusaam süütust naljast ning netiavaruste anonüümsuses kaotatakse piiritaju, mis aga salliva ühiskonna konteksti sugugi ei sobitu. On lihtne unustada, et ka teleekraanil näidatavatel inimestel on tunded ning need on haavatavad,“ seisis lehe sulgemisest teatavas postituses. „Inimeste tagasiside ületas piiri, mis ei ole enam sobilik ja sõbralik. Inimeste tagasiside sisaldas laimu ja negatiivseid kommentaare (ka piltidega) osalejate kohta ja see ei ole aktsepteeritav,” kommenteeris lehe haldaja Õhtulehele.

Fännilehe postitused solvasid ka saate staari Helenit, kes palus lehekülje haldajatel temast teatud pildid eemaldada, ähvardades keeldumise korral politseiga.

Kuna loodus tühja kohta ei salli, loodi koheselt ka uued meemilehed.

3) Kalvi-Kalle näitas esisillaveoga autoga driftioskuseid

Tagi keegi kes ei oska driftida😂 🚜----🚙💨 A post shared by Prooviabielu suurim Fänn (@prooviabielumemed) on Mar 6, 2017 at 2:00am PST

Ühes osas viidi televaatajad ning Helen Kalvi-Kalle häärberisse ning noormees ei pidanud paljuks Helenit oma driftimisoskustega võluda. Juhilubade puudumine kedagi ei morjendanud ning Kalvi-Kalle lasi külavahe teedel uhkelt viienda käiguga drifti. Helenit mehe rallioskused aga ei võlunud ning ta ütles, et tema on Kalvist parem roolikeeraja. "Õpi sõitma! Arenguruumi on! Ma arvan, et sa peaksidki driftikurvid teisega tulema mitte viiendaga!" õpetas Helen noort driftikunni.

4) Helen oli meigiga "kole kui öö"

(kuvatõmmis/ TV3)

Kalvi-Kalle suust tulnud šedöövreid on nii palju, et ei jõua kokku lugeda ("topi kann püksi"), kuid tuli välja, et Kalvi-Kalle on ka vanema generatsiooni mees ning eelistab, kui naised on naturaalsed. Kui Helen tegi noormehele meeldimiseks kaks tundi meiki, oskas mees selle peale vaid kosta, et neiu näeb välja "kole kui öö". Seepeale teatas Heleni sõbranna, et tegu ollagi tüüpilise maamehe jutuga. Helen ise jäi positiivseks ja teatas, et ta pigem hindab otsekohesust. Õnneks saavutati konsensus ja Helen otsustas end vähem meikida.

5) Nipid noortelt: viin Borjomiga, et pohmakat ei tuleks ja linnumaja katus Starteri pudelist

(TV3)

Kui tavainimene kolmapäeva õhtuti teleka lahti tegi, et midagi mõistlikku vaadata, siis polnud vaja muretseda. Kui väga sügavalt uurida ja puurida, asjale veidi filosoofiliselt läheneda, leidis ka "Prooviabielust" täiesti vajalikke ja tähtsaid nippe, mida enda elu parandamiseks rakendada.

Kui Helen pani proovile oma armsa Kalvi-Kalle ehitusoskused, et näha, kas potentsiaalne abikaasa ka ikka oma kätega midagi teha oskab, oli tulemus vapustav. Kalvi-Kalle ehitas fenomenaalse linnumaja – Starteri pudelist tehtud katusega, mis Heleni sõnul annab sooja ja valgust ja hoiab eemale isegi kassid – sest katuselt libisevad näljased kiskjad lihtsalt alla. Koduomanikud – võtke õppust ja tehke ka enda hoovi lindudele soe ja moodne korter.

Kuid ehitusnippidega asi ei piirdunud, omad õpetusi jagas Eesti alkoholilembese rahvaga ka Helen, kes tuli välja suurepärase ideega – viin Borjomiga! Tegu on täiesti geniaalse joogiga, mis ravib pohmakat samal ajal kui seda juua. Võtke õppust!

6) Kalvi-Kalle paljastas, et saade oli kokkumäng ja saab 3000 eurot trahvi

Kui Kalvi-Kalle ja Heleni prooviabielu juba läbi oli, ei olnud intriigid paarikese ümber ammugi suibunud. Kalvi-Kalle otsustas saatega asjad ära klaarida, ning paljastas Snapchatis, et saade oli täielik kokkumäng, teades, et seejärel ootab teda 3000 eurone trahv.

"Inimesed kes seda vaatavad, ei saa lihtsalt aru, milles tegelikult põhjus on, miks me oleme teinud nii nagu me tegime, sest tegelikult meile öeldi kõik ette mis me peame tegema," rääkis noormees. "Enamjaolt on see saade täielik kokkumäng, ega me tegelikult nii ei ole nagu seal saates paistab. Nagu see viienda käiguga drift, tegelikult ma võtan ainult seda kurvi viienda käiguga läbi, mitte ei tee tervet teed viiendaga!" selgitas Kalvi-Kalle.

Mõned päevad selguski tõsiasi, et TV3 nõuab tõepoolest saate lepingu rikkumise tõttu trahvi sisse.

“Osaleja on rikkunud konfidentsiaalsuse lepingut, mis on nende poolt allkirjastatud. Lepingu sisu, samuti selle rikkumise eest määratud trahvi määr on konfidentsiaalne info. Sellest tulenevalt on otsustanud saate tootja "Prooviabielu" lepingut rikkunud osalejalt nõuda sisse lepingus nimetatud trahvisumma, kuna telekanalile on põhjustatud majanduslikku kahju,” kommenteeris olukorda TV3 avalike suhete juht Kertu Jukkum.

Lahked Eesti inimesed ja arvatavasti ka "Prooviabielu" fännid lõid noorpaari trahvi maksmise kergendamiseks isegi annetuse, kuhu on nüüdseks kogunenud 253 eurot.

7) Pertti ja Heleni väljasõit sauna

Palju nalja sai ka teiste prooviabielu meeskavaleridega. Pertti ja Heleni suhe oli üsna tõre, ei meeldinud Helenile piljardimängimine, Perttile tolmuimejaga koristamine. Kuid kui noormees viis Heleni oma sõprade juurde sauna, soojenesid suhted paarikese vahel märgatavalt. Pertti demonstreeris, et ei ole ka suu peale kukkunud ning lasi kuuldavale tarkustera: junn ujub, inimene supleb!

8) Helen Markole: ehita üks pesa!

(kuvatõmmis/ TV3)

Helenil oli Markole lihtne ülesanne: ehitada linnupesa, millest tuvi läbi ei lähe, aga väiksemad linnukesed küll. Kui mees ülesandest kuulis, muutus tema nägu koheselt kahtlevaks.

Mehel linnumaja ehitamine väga hästi kahjuks välja ei tulnud. "Ise ei tahaks küll lind olla, kes siin elama peab," tunnistas ta. Kuid pole hullu – kui ei tule välja linnumaja ehitamine, ehk tuleb paremini välja millegi muu ehitamine?

9) Liisa murdis Steni südame

Kokaõpilane Sten ei tulnud saatesse nalja tegema - tema tuli saatesse endale armastust leidma ning leidiski! Noormees armus Liisasse, kes ise Žigat taga igatses, täiesti ära ning üritas igal viisil neiule muljet avaldada, hellitades teda kingituste ja lilledega, valmistades talle südamega tund aega jutti omletti.

Liisale Sten aga muljet ei avaldanud ning ta ütles Steni kohta, et temal on vaja enda kõrvale meest mitte poissi ning Steni-suguse sööks tema suhtes kohe ära. Liisal on vaja meest, kes rusikaga vastu lauda lööks ja ütleks: nii on!

Seitse päeva kestnud prooviabielu lõppedes viskas südametu Liisa Steni lihtsalt korterist välja.

10) Lõputul määral omamoodi geniaalseid ütlemisi

Kui "Prooviabielu" ei andnud rahvale mitte midagi muud, siis vähemalt head meelelahutust ja ütlemisi, mis jäävad noorte seas ringlema pikaks ajaks, jagus selles saates küllaga.

Saates kõlanud tsitaatidest saaks terve kogumiku teha, kuid siin on neist väike valik:

"Seda tead, et kevad on ilus aeg? Till tõuseb ja hernes tahab keppi!"

"Keri põrgu, naine ei ole kunagi paha!"

"Käisime klubis, seal olid sellised kasutatud pesumasinad."

"Sa reaalselt üldse ei vaata, mida sa endale suhu paned?"

“Otseselt hobuseid ei karda, aga kardan jalaga vastu tatti saada."

"Sa selle peale oled mõelnud, palju sellest hobusest vorsti saaks?"

“Paned viis küünalt põlema siis on romantika vä?”