Seekord ei hakkaks pikka sissejuhatust tegemagi. Las numbrid kõnelevad minu eest. Etteruttavalt olgu öeldud, et kes tahab suveks ennast paremasse vormi viia, siis on õige aeg ennast liigutama hakata. Kahe kuuga imesid ei tee, aga rannas liiva alla end kah enam kaevama ei peaks.

Mis ma oskan kosta. Otil oli õigus. Kui esimesel kuul ei tahtnud kaal kuidagi langeda, siis teisel kuul hakkas rasv sulama. Kolm korda nädalas treenides ja natukene toitumist korrigeerides ning kahe kuuga pani kõhu pealt jooksu 7 cm pekki. Ka üldine kaalukaotus on ju päris sümpaatne ehk kahe kuuga võtsin maha koguni 3,8k g. Ja mis vahest olulisemgi: enesetunne on paranenud. Mitte sentimeetrites ega isegi mitte meetrites vaid kilomeetrites.



Treening



Nagu ma ka eelmine kord mainisin, siis on ikka suur vahe, kuidas sa harjutusi teed. Kas lellepoja kavade järgi või kasutad Euroopa parima õppevideosid. Ma ei ole küll mingi spetsialist, aga isegi mul tuleb vahel jõusaalis nutt peale, kui vaatan, mida inimesed teevad. Müstika. Võta telefon kätte, toksi ohtuleht.ee/oltv/trennikool sisse ja Eesti läbi aegade parim kulturist näitab ette. Lihtne.

Treeningutega on üldse kummalised lood. Mulle isiklikult meeldib näiteks kõige rohkem nädalavahetuse hommikuti kell kümme trennis käia. Rahvast on maru vähe ja hea rahulik teha. Esmaspäeva õhtuti soovitan aga saale vältida. Inimestel on nädalavahetusest ilmselgelt mingid süümekad ja saal on meeletult rahvast täis, nagu jagaks mõni ehituspood tasuta aiakärusid.



Kusjuures üks tähelepanek veel. Kui veebruaris ja pool märtsi käis jõusaalis sisuliselt üks kindel kaader ja kõigi näod olid juba tuttavaks saanudm siis märtsi lõpp ja aprilli algus on toonud saali meeletult uusi inimesi. Tuleb välja, et aprill on uus jaanuar.