"Prooviabielu" kangelane, Eesti meediamaastiku uus kuulsus Kalvi-Kalle Raplamaalt otsis armastust ja oli abieluks valmis juba kolm aastat tagasi.

Viimati 2014. aasta oktoobris tutvumisportaali Flirtic külastanud Kalvi-Kalle teatab potentsiaalsetele naisekandidaatidele, et on valmis abieluks, tunneb flirtimise teooriat ning usub armastusse esimesest silmapilgust.

(flirtic.ee)

Lisaks väidab ta, et aitab alati, kui on võimalik ja tülisid ei talu. Tema kaaslannal tasub ka teada, et Kalvi arvates ei pea olema palju partnereid selleks, et voodis hea olla.