Denveri ülikooli professor Scott M. Stanley, kes tegeleb suhete ja abielu uurimisega, väidab, et praeguseid abiellujaid ähvardab 40 protsendi ulatuses risk mingil ajahetkel oma abielu lahutada. Tervet maailma on tabanud lihtsalt taoline trend...

Uurija sõnul väldivad väga paljud ohumärke suhtes ja ei tegele probleemidega, vahendab Your Tango.

Stanley sõnul on need enamasti väga selged märgid, et suhte, partneri või inimese endaga on suhtes midagi väga valesti.