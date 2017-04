Estonia huku kohta 1994. aasta septembris ütleb Dammegård, et kindlasti ei ole see juhuslik õnnetus – tegemist on vandenõuga.

Ametlike allikate kohaselt põhjustas õnnetuse tormine meri, kui lained peksid vastu laeva visiiri, mis ühel hetkel purunes, vesi voolas sisse ja laev läks põhja. Dammegård väidab, et asjad olid hoopis teisiti. "Nagu paljude teiste vandenõude puhul, ei näinud me ka Estonia huku juures normaalset päästeoperatsiooni vaid kõikide asjadega viivitati pikalt, vabandati, et helikopterid ei saanud startida, sest kütust pidi tankima jne," ütleb ta portaalile Telegram antud intervjuus.

Paari päeva möödudes tulid Dammegårdi sõnul ilmsiks suured segadused pääsenute nimekirjades. Näiteks laeva kapten Avo Piht väideti olevat eluga pääsenud, kuid tõsteti hiljem ümber hukkunute nimekirja. Vandenõuteoreetiku sõnul ta aga tapeti hiljem.

Dammegård lisab, et asjaolu, et Estoniaga veeti relvi, on üldteada ning see ei olnud laeva uputamise tegelik põhjus. "Estonia oli vaja mere põhja lasta, sest tol päeval oli selle pardal 69 Rootsi politseinikku, kes olid uurinud Olof Palme mõrva asjaolusid ning kelle teadmised olid ohuks Rootsi valitsusele. Dammegårdi sõnul oli tarvis neist Rootsi riigile ebamugavaks muutunud inimestest vabaneda. Kuna üha rohkem inimesi Rootsi politseist hakkas Palme mõrva uuesti uurima, tekkis olukord, kus oli vaja korraga kõrvaldada suur hulk inimesi. Kui lahti on vaja saada ühest inimesest, siis pole kuigi keeruline korraldada autoõnnetust, vannis uppumist või trepist alla kukkumist. Kui sul on juba kümmekond inimest, siis neid kõiki korraga ära koristada on juba palju raskem. Rootsi politseis oli aga tervelt 69 süsteemile jalgu jäänud inimest… Seepärast saadeti nad Estoniale preemiareisile.“