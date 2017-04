Olgugi et olukord maailmas ja lähiregioonis pole muutunud rahulikumaks, püsis 2016. aastal terrorismiohu tase Eestis madal, kuigi Eestit on külastanud isikud, kes on seotud äärmusislami ja terroriorganisatsioonidega, kirjutab Kaitsepolitseiamet oma aastaraamatus.

Viimastel aastatel on tuvastatud, et erinevatel, hetkel mitte ohtu kujutavatel põhjustel on Eestit külastanud isikuid, kes on seotud või kes võivad olla seotud äärmusislami ja terroriorganisatsioonidega.

Tänini käivad Eestis fundamentaalset islamit propageerivate islamiorganisatsioonide esindajad, kes üritavad siin levitada nendele omast islamitõlgendust. Suuremas osas on Eesti moslemid sellistesse islamimisjonäridesse suhtunud skeptiliselt, ent üksikud on paraku leidnud sellise islamitõlgenduse endale sobivat.