Aprillirahutuste korraldamises süüdimõistmisest pääsenud Vene noorteorganisatsiooni Naši komissar Mark Sirõk viibis alusetult vahi all 47 päeva, mistõttu hüvitati talle 2009. aastal 135 374 krooni. Lisaks Sirõkile hüvitati toona kahju ka Maksim Revale, kes viibis alusetult vahi all 204 päeva.

Venemaa on järjepidevalt Süüriasse toimetanud oma huvide eest seisvaid inimesi. Ennast vaatlejadelegatsiooniks nimetavas grupis teiste hulgas on Eesti avalikkuselegi tuntud Johan Bäckman ja Mark Sirõk, kirjutab kapo oma aastaraamatus.

Kapo aastaraamatust nähtub, et lisaks europarlamendi saadikule Yana Toomile on Süüriasse kutsutud ka Eesti avalikkuses aprillirahutuste ja riigivaenulikkusega seotud isikuid.

Europarlamendi liige Yana Toom on Süüriat külastanud mullu detsembris, kui kohtus Damaskuses Süüria presidendi Bashar al-Assadiga.

Tänavu märtsi alguses ütles Yana Toom ERRi uudisportaalile, et muu hulgas on tal plaanis kohtuda Süüria rahukõnelusi vahendava ÜRO erisaadiku Staffan de Misturaga. Toom lisas, et oma reisi täpset aega ja täpseid sihtpunkte ta turvalisuse kaalutlustel ei avalda, küll aga soovib ta külastada Aleppot.