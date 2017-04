"Meil on hea meel, et meid lasti hooldekodust välja, aga peame kähku tegema, sest muidu on pärast uksed lukus," kõlas Kukerpillide asutajaliike Ike Volkovi tervitus publikule eilsel kontserdil Võru kultuurimajas Kannel. Vastuseks kõlas aplaus 45 aastat laval püsinud bändile, kel tagataskus 300 laulu.

Puupüsti täis saalile antud kontserdi avalooks oli mõistagi "Pole sul tarvis teada, mida ma teen", mida Kukerpillid ise oma hümniks nimetavad.

"45 aastat on päris pikk aeg," kõlas bändi enese mõtisklus sünnipäevatuuri eel. "Lapsed on suureks kasvanud. Lapselapsed kooliteed alustanud. Mitukümmend plaati lindistatud. Mitu aastat järjestikku laval seistud. Mitu miljonit kilomeetrit bussis higistatud ja külmetatud. Veel vanem tegutsev ansambel on Rolling Stones. Rohkem pole."

Et pikk tegutsemisaeg oleks Kukerpille kuidagiviisi vanutanud või kortsutanud, ei ole küll põhjust öelda. See, millise kergusega Toomas Kõrvits, Ike Volkov, Arne Haasma ja Heiki Vahar ning orkestri poeg Juss Haasma publiku pihku haarasid, kaasa laulma ja tantsima panid, oli uskumatu vaatepilt. Kontserdi eestkõneleja Juss Haasma andis ka ise tantsitamisse oma panuse: kargas loo "Las jääda nii kuis oli" aegu lavalt maha, haaras kaenlasse esireas seisnud proua ning tegi kergel sammul otse lava ees paar valsitiiru. Tõtt öelda sarnanes kogu möll nii saalis kui hilisemal autogrammide jagamisel vägisi raju rokifestivali, mitte leebe kantripeoga. Neil meestel niipea küll hooldekodusse asja ei ole.

Kukerpillid tuuritavad mööda Eesti kontserdisaale 25. aprillini.