Esmaspäeval, 17. aprillil jõuab National Geographic kanalil eetrisse dokumentaalsarja “Jumala lugu Morgan Freemaniga” (Story of God with Morgan Freeman) teine hooaeg,

Kolmeosalises hooajas kohtub Freeman igas episoodis erinevate indiviidide, usujuhtide, teadlaste ning arheoloogidega, kes aitavad tal leida vastuseid olulisematele usku puudutavatele küsimustele. Sari viib vaatajaid ümber maailma, otsimaks suurimate uskude vahelisi seoseid. Freemani teekond näitab, et inimeste mured on vaatamata järgitavale usule universaalsed.

Esimeses episoodis räägitakse 9-aastasest Ameerika poisist, keda Tiibeti mungad peavad Budda laama reinkarnatsiooniks. Teises osas käsitletakse taevast ja põrgut ning elu pärast surma kui midagi, mille üle on erinevat usku inimesed on tuhandeid aastaid juurelnud. Kolmas episood pühendub Jumala kohalolekule ning erinevatele juhtumitele, kuidas inimesed seda tajunud on.

Sari on antud välja kanali National Geographic ja produktsioonifirma Revelations Entertainment koostöös. Sarja loojad on lisaks Morgan Freemanile ka produtsendid Lori Mcreary ja James Younger.

“Jumala lugu Morgan Freemaniga” on eetris alates esmaspäevast, 17. aprillist kell 21.00 National Geographic kanalil.