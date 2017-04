Eesti vanima ja jätkusuutlikuma telgimüüjana pakub Tentest oma klientidele parimaid võimalikke telgilahendusi.

Viimase aja üks populaarsemaid tooteid on külgpostiga vari Tentest Premium SA.

Vari Premium SA sobib kasutamiseks väliüritustel, koduaedades, terrassidel ning välikohvikutes. Vari pakub kaitset ilmastikuolude eest, kuid samas ka suurepärast võimalust oma kaubamärki pilkupüüdvalt eksponeerida. Vari avaneb lihtsalt, kate on vastupidavast, raskesti süttivast, vee- ja UV-kindlast polüesterkangast. Lisaks pakume võimalust tellida erinevat värvi raame ja varjukatte alla LED valguslahendust.

Hea valik on ka markiis, mis kaitseb rõdul või terrassil päikese, vihma ja tuule eest. Lisaks kaitseb markiis mööblit ja taimi, andes samas majale uue ja meeldiva väljanägemise. Tentest valikus olevad markiisid on nn. täiskassettmarkiisid. See tähendab seda, et kui markiis on kinni, katab metallkassett katteriide täielikult.

Kinnises asendis katab Tentesti markiiside metallkassett katteriide täielikult, kaitstes seda niiskuse, mustuse ja pleekimise eest. Markiisi kaldenurka on võimalik muuta. Tentest markiisid on täisautomaatsed. Komplektis on ka kaugjuhtimispult.