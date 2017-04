Kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu märgib kapo värskes aastaraamatus, et eelmisel aastal jõuti kõigil tasanditel nii Eestis kui ka mujal maailmas selgusele, et sotsiaalmeedia plahvatusliku arenguga kaasneb mõju, mida varem ei osatud täies ulatuses ette näha.

Sinisalu sõnul on valeväidete ja eksitava teabe pealetung pannud paljudki arvama, et oleme jõudnud tõejärgsesse ehk tõepõhjata aega, kirjutab ERRi uudisteportaal.

"Võib-olla oleks õigem öelda, et mitte tõejärgne maailm, vaid rumaluse pealetung on kaasnenud sotsiaalmeedia mõju kasvuga," märkis Sinisalu.

"Näeme ikka ja jälle katseid murendada meie ühiskonda," ütleb Sinisalu, kes on seisukohal, et Eesti on ühiskonnana sellest kõigest õppinud.