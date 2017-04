MÄLUMÄNG | Mida tead pool sajandit ETVs töötanud Mati Talvikust?

Juku küsib isalt, mis vahe on teoorial ja praktikal."Nii, poiss," vastab isa. "kõigepealt mine küsi ema käest, kas ta oleks

nõus kellegagi miljoni dollari eest magama."

Juku läheb ja küsibki.

"Loomulikult oleksin nõus," vastab ema, "kui nii palju pakutaks. Isa palk on ju ainult 3000 krooni kuus." Juku läheb isa juurde ja kannab tulemuse ette. "No näed nüüd," ütleb isa Jukule. "Teoreetiliselt istume me miljoni dollari otsas, kuid praktiliselt saan vaid 3000 krooni kuus."