Möödunud aasta hittmänguasi, Hatchimalsi draakon, on tagasi poelettidel ning vaid täna suurepärase hinnaga!

Kes on muna sees? See on üllatus! Iga muna sees on üks kahest maagilisest Hatchimalsist. Milline Hatchimals valib sinu?

Hatchimals ei saa kooruda iseseisvalt. SINA oled see võti mis võimaldab Hatchimalsil kooruda.

HOLD/HOIA! – Ma vajan sind, et sa minu eest hoolitseksid. Hoia mind kaitstuna ja õnnelikuna!

HATCH/KOORUMINE! – Kui ma olen valmis, siis ma koorun! Ma ei saa kooruda ilma sinuta!

PLAY/MÄNGIMINE! – Sa saad õpetada mind käima, rääkima, tantsima ja veel paljusid asju!

Komplektis on väga õrn munakoor: käsitlege muna õrnalt, et mitte lõhkuda munakoort!

Hatchimalsi draakonid olid muide jõulude ajal ülipopulaarseks kingituseks.

Vaata tänast soodushinda SIIT!