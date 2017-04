2. Nautige eineid üksteise ihult

3. Ärge kiirustage - pikem eelmäng kütab teid üles, mistõttu panustage silitustele, suudlustele.

4. Eelista küünlavalgust - me erutus tõuseb, kui näeme oma kallima keha meie ees alasti kutsuvalt ootamas. Seks pimedas on igav! See ei tähenda, et peaksid kodus kõik tuled põlema jätma- EI! Õrn ja mahe küünlavalgus muudab ka meie kehajooned palju pehmemaks ja erootilisemaks.

5. Hea vibraator - kui tahad eelmängus kasutada abilist, siis ära haara sahtlist vana ja kulunud lelu. Vaata, uuri ja osta enesele kõige huvitavam ja sobilikum sekslelu.