Täna 10 aastat tagasi algasid erinevates Eesti linnades tänavarahutused, mida tuntakse Pronksiöö nime all. Õhtuleht taasavaldab uudistetoimetuse juhi Jaan Väljaotsa meenutused 27. aprilli varahommikust, kui Tallinna tänavatel kogunes robustne inimmass, mis end tagasi ei hoidnud.

"Kui siseminister Jüri Pihl kinnitas eile hilisõhtul, et olukord Tallinna tänavatel on politsei kontrolli all ning politsei on Tõnismäelt alguse saanud rahutustega hästi hakkama saanud, siis ei pidanud ta ilmselt suunduma samal ajal vanalinna, et tuua koju abikaasa, kes on varjunud märatsejate eest Pikal tänaval asuvasse kohvikusse.

Politseinikud, kes kontrollisid olukorda inimtühja Balti jaama taga, teisel pool raudteed ega lubanud autodel kesklinnale läheneda, hindasid olukorda paremini.