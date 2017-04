69% eestimaalaste hinnangul peaks karusloomakasvatus jääma lubatuks Eestis ka tulevikus, juhul kui see vastab kõigile nõuetele, mis tagavad loomade heaolu, selgub värskest uuringust.

10% Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja poolt tellitud Turu-uuringute AS küsitlusele vastanute hinnangul ei peaks karusloomakasvatus kindlasti olema Eestis lubatud ja 11% vastajate hinnangul pigem ei peaks olema lubatud.



"Karusloomakasvatus on Eestis traditsiooniline loomakasvatusharu, millega

jätkuvalt tegeletakse nii meie naaberriikides kui paljudes teistes riikides

üle maailma. Karusloomafarmide arvu poolest on seejuures suurimad

karusloomakasvatajad meie lähiriigid Taani, Soome ja Poola. Uuring näitas,

et inimesed suhtuvad karusloomakasvatuse jätkamisse ka Eestis ülekaalukalt

mõistvalt, juhul kui see vastab loomade heaolu nõuetele," selgitas Eesti

Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.



Euroopa Liidu nõuded maailma kõrgeimad



Sõrmuse sõnul on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda seisukohal, et tegutsevad karusloomakasvatused peavad vastama kehtestatud keskkonna- ja loomade heaolu tingimustele.

"Euroopa Liidus on loomade heaolule, jätkusuutlikkusele ja eetikale esitatavad nõuded maailma kõige kõrgemad. Karusloomakasvatuse tõrjumine Eestist või Euroopa Liidust mitte ei parandaks, vaid hoopis halvendaks karusloomade olukorda – tootmine koliks kolmandatesse riikidesse, kus kehtivad märksa madalamad nõuded karusloomade pidamisel," rõhutas Sõrmus



Väärib esile tõstmist, et kolme neljandiku maapiirkondades elavate inimeste arvates tuleks karusloomakasvatust Eestis lubada, sama meelt on kaks kolmandikku linnalistes piirkondades elavatest inimestest. Karusloomakasvatuse vastaste hulk on nii maa- kui linnapiirkondades üsna

sarnasel tasemel ja küünib napilt viiendikuni.



Uuringu tulemustest selgub, et mehed suhtuvad karusloomakasvatusse mõnevõrra soosivamalt kui naised. Vastajate haridustaseme lõikes suuri erinevusi suhtumises karusloomakasvatuse lubamisse ei ole, küll aga paistab silma, et karusloomakasvatuse vastu on tunduvalt rohkem alg- ja põhiharidusega inimesi.



Suhtumine piirkondade kaupa:





Tallinnas on Eesti keskmisest näitajast mõnevõrra madalam nendeinimeste hulk (63%), kelle hinnangul peaks karusloomakasvatus jääma Eestislubatuks. Tallinlastest 25% on seisukohal, et karusloomakasvatust ei peaks Eestis lubama.

Põhja-Eestis oli karusloomakasvatuse lubamise poolt 79% vastanutest ja vastupidisel seisukohal 18% vastajatest.

Ida-Virumaal oli karusloomakasvatuse lubamise poolt 66% vastanutest ja vastupidisel seisukohal 15% vastajatest. Ida-Virumaal oli kõige rohkem neid, kes ei osanud küsimusele vastata (19%).

Lääne-Eestis oli karusloomakasvatuse lubamise poolt 78% vastanutest ja vastupidisel seisukohal 13% vastajatest.

Kesk-Eestis oli karusloomakasvatuse lubamise poolt 69% vastanutest ja vastupidisel seisukohal 18% vastajatest.

Lõuna-Eestis oli karusloomakasvatuse lubamise poolt 70% vastanutest ja vastupidisel seisukohal 21% vastajatest.



Turu-uuringute AS poolt 28. märtsist kuni 11. aprillini 2017 läbi viidud

omnibuss küsitluses osales 1001 eestimaalast vanuses 15 eluaastat ja

vanemad.