11aastane tüdruk, kes läinud reedel Rootsis toimunud terrorirünnakus suri, pidi pärast lõppenud koolipäeva kohtuma oma emaga, et koos koju minna.

7. aprill Stockholmis (AFP / Scanpix)

Laps oli vahetult enne veoki alla jäämist telefonis kõnelnud oma emaga, kellega ta hiljem metroos kokku pidi saama, vahendab Mirror.

Pärast rünnakut olid tüdruku lähedased meeleheites, kuna ei suutnud last leida. Nad postitasid sotsiaalmeediasse üleskutseid ning kontrollisid kõiki haiglaid.

Pere kaotas lootuse, kui nende ukse taha ilmus politseinik, kes soovis ohvri tuvastamiseks DNA proovi.

Hirmsaimad kartused sai kinnitust laupäeva pärastlõunal. "On väga kurb, et see kõik nii kaua aega võttis," on öelnud hukkunu sugulased.

Rünnakus hukkus kokku neli inimest. Haiglaravil on hetkel 10 inimest, nende hulgas ka laps.

Lilled hukkunute mälestuseks (Reuters / Scanpix)

Terroriakti korraldanud 39aastane mees on tabatud ning ta on süüdistused omaks võtnud.