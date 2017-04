Tallinna linnapea kohalt poolteist aastat tagasi kriminaaluurimise tõttu kõrvaldatud Keskerakonna veteranpoliitikule Edgar Savisaarele määrati kohtuekspertiis, mis võib kesta kuni kaheksa kuud.

Harju maakohus määras Edgar Savisaarele kohtuarstliku komisjoniekspertiisi ja see ei ole vaidlustatav. Eksperdid peavad nüüd vastama küsimustele, kas poliitik on parandamatult raskesti haigestunud ning kui jah, siis kas ta on võimeline osalema kriminaalmenetluses ja kandma karistust.

Savisaare kaitsja, vandeadvokaat Oliver Nääs esitas 21. märtsil peetud eelistungil kohtule taotluse kriminaalasja lõpetamiseks kaitsealuse suhtes seoses sellega, et viimane on parandamatult haigestunud ega ole seetõttu võimeline kriminaalmenetluses osalema ja karistust kandma.

Kaitsja esitas ühtlasi kohtule Savisaare terviseandmed ja nelja arsti antud hinnangu. Kohus leidis, et kuigi spetsialistid on esitanud seisukohti, et kohtumenetlusega võivad kaasneda Savisaare tervisele suured riskid, on osa hinnangutest tõenäolised.