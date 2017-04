Telemees, kes eile ETVs juubelit tähistas, on naistele alati pööraselt meeldinud.

"Mul on suur rõõm ja au, et elame Mati Talviku ajastul," juhatas Anu Välba sisse Mati Talviku eilse juubelipeo ETV esimeses stuudios, kui Starlight Cabaret’ tüdrukud olid sünnipäevalapse poodiumil aukohale tantsitanud. Välba küsimusele, mis on olnud juubilari jaoks tema viiekümne teleaasta jooksul suurim muutus, vastas Talvik leebe huumoriga, et suurt muutust polegi olnud: "Siis ma ei tundnud kedagi ja nüüd ma ei tunne peaaegu et kedagi."

75aastaseks saanud telemehe vastuse peale mattus kogu stuudio loomulikult naerupahvakusse. "Saali vaadates tunnen ma tegelikult paljusid, väga paljusid," parandas ta end kohe.

Häid sünnipäevasoove sai Talvik kuhjaga. Teiste hulgas oli teda õnnitlemas näiteks endine kolleeg Vahur Kersna, kelle verivärsket kahetunnist portreesaadet "Talvik, Eesti Televisioonist" eile õhtul ETV ka näitas.