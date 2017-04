“Numbrid on karmid. Politseile oli juhtumist teatatud14.53, meie sooritasime oma ostu pisikeses kaupluses 14.59. Olime poes sees ilmselt 5-10 minutit, täpsemalt on raske öelda. Surmaauto sõitis 600 meetrit, tema hoog oli 80 km/h. Liikus meie suunas, umbes 250 meetrit enne meid rammis kaubamaja,” tõdeb ta.

“Igav ei olnud see ekskursioon kindlasti, on palju mida meenutada, aga siiski ei sooviks kellelegi sellist põnevust. Asi oleks võinud hoopis hullemini lõppeda,” alustab ta.

“Et asi on väga tõsine, jõudis meile kohale aegamisi. Alguses kõndisime isegi lähemale vaatama, et mis on juhtunud. Siis meid kästi kiiresti joosta, tegelikult ei saanudki aru, mida öeldi, ja kas rootsi või inglise keeles. Aga oleks nagu pommist juttu olnud, igatahes oli selge, et tuleb võimalikult kiiresti võimalikult kaugele jõuda,” meenutab mees sündmusi.