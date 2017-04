Kas sina lubaksid, kui laps midagi sellist nõuaks? Huffington Post kirjutab ameeriklanna Rebeccast, kes küsis oma tütrelt mitu korda, mida laps oma kolmandal sünnipäeval teha tahab. Vastus tekitas naises ja tema abikaasas pehmelt öeldes hämmastust.

Väike Audrey soovis nimelt ühte ja ainult ühte pidu, mille teemaks, ütleme siis nii: ekskrement. Lapse kindlameelsus pidada maha kakateemaline pidu kandis vilja, ema ja isa loobusid lõpuks vaidlemisest ja lubasid peo ära korraldada.

"Audrey on kindlasti väga iseteadlik," ütleb ema, "ja ma loodan, et talle jääb see enesekindlus igaveseks alles." Peokülalised mängisid kakateemalisi mänge - näiteks paberist vetsupotile pimesi kaka-emoji kleepimine (tavaliselt käib see mäng paberist hobuse ja sabaga - toim.). Kaka-emoji, sõbralikult naeratav emotikon, näis ka olevat peo maskott. Tema kujuline kommikott löödi lahti ja seest tulid välja šokolaadikommid. Emotikoni kuju kasutati ka küpsiste vormimisel. Väike Audrey kleepis kaka-emoji enda kleidile ja Rebecca ise kandis tegelase kujulist kostüümi.

