"Lapsed küsisid koolist ära 23. veebruaril. Ütlesid, et lähevad perega reisile. Aga tähtaeg, millal nad pidid tagasi tulema, on ammu möödas. See tähendab, et 23. maist on nad seadust rikkuvad illegaalid, kes tuleb Euroopa Liidust välja saata," tõdeb Viljandi linnapea, rääkides pagulasperest, kelle lapsed peaksid praegu koolis käima, mitte Saksamaal puhkama.

Mitu avasüli Eestisse vastu võetud pagulasperet on kadunud kui vits vette – nende asukohast ja tegemistest ei tea midagi ei omavalitsused ega ka tugiisikud.

Koolist küsisid ära eesti keeles

Ühest nüüdseks teadmata suunas kadunud moslemiusku perest kirjutas mullu novembris Sakala. See oli südantliigutav lugu Süüria sõjakoleduste eest põgenenud Kasemite perekonnast, kes leidis Viljandis uue kodu.