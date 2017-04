"Mul on hea meel, et sain selle mure täna hingelt ära rääkida," ütles politseipensionär Kersti Jundas eile Tallinna ringkonnakohtu istungil, kinnitades, et talle ebaõiglase pensioniarvestuse kaela toonud probleemide põhjusi tasuks otsida vigastest seadustest.

Keskkriminaalpolitsei endist asedirektorit Kersti Jundast (65) seostatakse paljude lähimineviku kõmuliste kriminaalasjade uurimisega. Tema juhtimise all tabati armastatud näitleja Sulev Luige tapjad, viidi läbi Eesti

Panga kunagisele presidendile Siim Kallasele ja tema nõunikule Urmas Kajule esitatud nn 10 miljoni tehingu kahtlustuse kohtueelne uurimine ja veel palju muud. 2004. aastal autasustati teenekat politseiametnikku Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Kersti Jundas lootis politsei ridades teenida vanaduspensionini ehk 60. eluaastani, nagu lubas 2010. aastani kehtinud politseiteenistuse seadus. Selle seaduse vahetas aga välja sama aasta algul jõustunud uus politsei- ja piirivalveseadus, millega kehtestati teenistusea laeks 55 aastat.