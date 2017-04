Kaunitar ja koletis – selline pilt on seni maalitud printsess Diana abielust Briti troonipärija Charlesiga. Diana olevat mehe truudusetuse ja ämma-äia kalkuse tõttu aastaid piinelnud, enne kui otsis lohutust teiste meeste juurest. Kuid värske kõmuraamat näitab kuningliku paari abielu hoopis teises valguses.

Aprilli algul ilmunud paljastusraamatu "Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life" ("Prints Charles: ennustamatu elu kired ja paradoksid") autor Sally Bedell Smith maalib Elizabeth II vanima poja ja tema väljavalitu Diana Spenceri abielust sünge pildi.

ABIELU, MILLEL POLNUD LOOTUSTKI ÕNNESTUDA: Värske raamatu väitel ei suutnud Diana prints Charlesile andestada tolle armastust Camilla Parker-Bowlesi vastu. Kroonprints püüdnud oma abielu päästa, kuid asjatult. (Vida Press)

Daily Mailis avaldatud katketest selgub, et kõmuline abielu oli märksa keerulisema suhtedünaamikaga, kui avalikkus aimab, ning algusest peale hukule määratud. Bedell Smith sai enda sõnul nii Diana kui ka Charlesi elust teada seni mahavaikitud nüansse.

"Diana surmast täitub peatselt 20 aastat ning paljud näevad temas endiselt haavatud ja hüljatud naist. Aga tegelikult on asi palju keerulisem."