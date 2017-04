Jana Tuusov räägib, milline näeb välja ta argipäev ja kuidas raskete lahangute ja ekspertiiside keskel positiivseks jääda.

"Kui tööl on olnud lapse lahang või olen näinud, et lastele on liiga tehtud, siis lähen koju, võtan oma lapse sülle ja kallistan teda tugevalt, et minu nunnu on ikka terve," räägib kohtuarst Jana Tuusov kõige raskematest juhtumitest oma töös.

Kui viimased 15 aastat Lõuna-Eestis Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis kohtuarstina töötanud Jana Tuusovil on lahangupäev, läheb ta kõigepealt lahangusaali, kus abipersonal ehk preparaatorid on üle vaadanud, millised surnud on öö jooksul toodud. Seejärel tutvub ta dokumentidega ja otsustab lahangujärjekorra.

"Järjekord sõltub sellest, kas surnu on või ei ole seotud kriminaalasjaga (näiteks liiklusõnnetuses hukkunud, mõrvatud). Need, kes on, võetakse eelisjärjekorras, teised võetakse saabumise järjekorras," räägib Jana.