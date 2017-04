See lugu juhtus ühes Kuressaare kiirtoitlustusrestoranis. Noormees läheb restorani ja vaatab menüüd. Vaatab, vaatab ja otsustab siis karbonaadi kasuks. Astub leti juurde ja küsib:

"Karbonaadi palun."

Neiu leti tagant: "Jah, ning millist kartulit te soovite"?

"Ohoh, kas teil on siis selline suur valik siin või?"

"Jah".

"Äh, no pane siis "Jõgeva kollast"."