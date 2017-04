Valdur Laidi sõnul on oluline MTA ja ettevõtete senise hea koostöö jätkumine. „Maksu- ja tolliameti ülesanne on lisaks kontrollifunktsioonile olla ettevõtjate jaoks nõustav partner, kes annab kindlustunde, et maksu- ja tolliasjadega on kõik korras. Selleks saab amet pakkuda rohkem tuge nõustamise näol, paindlikke makselahendusi ning ülevaateid oma sektori maksuasjadest. Samal ajal aitab koostöö leida ettevõtlusest paremini üles ka puudujäägid võrdse konkurentsi tagamisel,“ ütles Laid.