“Niimoodi öeldaksegi, et: ma olen aru saanud, et te olete näitleja ikka, mis te siis siin teete? Kohe olete õppinud nii seda?” naerab Närep, lisades, et on olnud ka juhtumeid, kus kliendid on pärast juukselõikust autogrammi küsitud. “Olen ka pilti pidanud tegema, esineb juhtumeid.”

“Lavakasse sattumine: klassikaline. Läksin inimesega kaasa, kes nii õudsalt tahtis saada ja siis mina sain. Ega ma eriti ei saanud aru kus ma sain. Terve aasta otsa olin suhteliselt suures hämmingus,” meenutab ta.

Pärast Lavakat sai Närepist Ugala teatri näitleja. Siis sai ta emaks ja otsustas kodulinna Pärnusse kolida. Endla teatris olid näitlejate kohad täis, nii saigi naisest grimeerija.

“Ugala grimeerija andis mulle kiirkoolituse, kuna ma polnud seda õppinud ju. Ja siis saigi lihtsalt pea ees külma vette hüpatud ja vaadatud, kas jään vee peale või ei. Aastakese olin ma grimeerija ja siis ma olin näitleja jälle,” räägib Närep.

Elu teatris kestis kuus aastat. Siis oli Endlas suurem koondamine ja teate sai ka Närep. “Keegi pidi ära minema ja üheks neist olin siis mina,” naeris ta, meenutades, et koondamisteate saamine põhjustas suure pettumuse. “Eks ikka oli see, et miks, miks just mina. Aga mul on jäänud meelde üks lause mis öeldi: et sina saad hakkama. See ajas vihale küll, et miks mina pean ja teised ei pea. Aga eks need on sellised hetkeemotsioonid.”

Siis otsustas naine ka juuksuriameti juurde õppida. “Kui sai grimeerija oldud, jäid küsimärgid mingites asjades. Kuna seal tuli ka juustega tegeleda ja siis tuli aeg-ajalt neid ka lõigata. Siis kui ma ikkagi näen, et ma jään jänni, ma võin küll õudsalt hea näo teha, et ma oskan, aga kui ma ikkagi tegelikult ei oska, kaua ma siis ikka blufin. Kuna siin Pärnus on kutsehariduskeskus, kus saab täitsa ilma rahata õppida, siis milles küsimus? Sai sinna mindud ja kool täiesti töö kõrvalt läbi käidud. Asi on tahtmises, asi ei ole selles, et ei saa, ei oska. Neid sõnu ei lubanud ka Kalju Komissaarov meil juba kasutada, ta ütles kohe, et kui sa ei saa, siis seal on uks, kust sa saad väga hästi välja minna,” jutustab näitleja.

Ühel hetkel mõtles naine, et peaks veel midagi juurde õppima, nii läkski ettevõtlik naine õppima sotsiaaltööd.

“Kui Endla teatri koondamine oli, siis ämber natuke peas kolises ja siis oligi vaja natuke ise endas selgusele jõuda. Ja siis ma hakkasin uurima, kus saaks psühholoogiaga tutvust teha. Jällegi võtsin ma ette kutsehariduskeskuse ja leidsin, et hooldustöötajal on täiesti olemas selline valdkond nagu psühholoogia. Raha ei ole ju vaja maksta ka, miks siis mitte?

Närepist sai pärast seda Pärnu kodutute varjupaigas hooldustöötaja. Seda tööd tegi ta kaks aastat, kuni arvas, et nüüd aitab.

“Natukene on ta vangivalvuri ainetega korrapidaja amet seal. Kogu aeg peab olema valvel, iial ei või teada, kes mis lollusega jälle hakkama saab. Tegemist on seal ju reeglina meesterahvastega, elu näinud meesterahvastega. Kui tuleb sinna minunsarnane pisikene sõstrasilm, siis on näha kohe teist suhtumist. Küll seal siis katsetati,” räägib naine.

Nüüd elab Närep vabakutselise näitleja elu ja käib juba kümnendat aastat juuksuriks. Hetkel on näitlejatööd jälle rohkem, sest tal on üks kandvatest rollidest sarjas “Papad mammad”.

Seriaali ei tahtnud naine aga üldsegi alguses minna. “Ma punnisin vastu ju sellega. Nii Raivo, Piret ja Tõnu on ju pidevalt töös. Mina olin ju selline eemalolija,” meenutab ta. Õnneks haaras naine siiski pakkumisest kinni.

Elu sarjas osalemisega Närepi sõnul väga muutunud ei ole, kuna suuri rahanumbreid rolliga ta ei teeni.