Youtube'i kasutaja Hevesh5 murdis maailmarekordi maailma kõige pikema doominokivikeste rea ehitamisel. Selleks läks vaja üle 15 000 klotsi.

Viimane rekord ehitati 12 610 doominokivikesega, kuid Hevesh5 ehk Lily Hevesh ehitas oma doominorea kokku lausa 15 524 tükist. Rea ehitamiseks läks aega kaks päeva ja selle langemine kestis umbes viis minutit.

Hevesh teenib elatist doominokunstnikuna ning lisaks kuulsusele Youtube'is on ta tööd saanud ka reklaamides ja filmides. Doominoefekti kujutav stseen Will Smithi filmist "Peidetud ilu" on samuti Heveshi looming.

Doominoefekti jälgimine pidavat olema rahustava mõjuga. Kas ka sinu jaoks? Vaata viieminutilist doominote langemist siin: