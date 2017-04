Täna, 11. aprilli õhtul on Kuu faas täiskuu kohale jõudnud ja käes on kevade esimene täiskuu, kuid tänane kuupaiste pole vaid selle pärast eriline.

Hoolimata loodusnähtuse nimest pole "roosa kuu" siiski päris roosa, kuid see-eest väga ere. Täna on Kuu ja Päike ühel joonel, kummalgi pool maakera, ehk Päike valgustab Kuu maapoolset külge õige võimsalt. Maa romantikute ja kuusõprade jaoks on see kaunis vaatepilt. Jääb vaid loota, et sulnist kuupaistet pilvede vahelt ka näha saab.