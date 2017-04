Kas ta on voodis aktiivne, hoolib iseendast või ainult enda rahulolust? Millised on kaljukitsest mehe plussid, millised miinused? Mida pakub suhtes jäär? Või milline sodiaagimärk on kõige tujukam?!

Jäär

Ta on kuumavereline jälitaja. Kui ta on sinust huvitatud, siis sa tead seda. Ta läheneb jõuliselt, sest see on tema viis, tee ja oleks. Seda nii töös, elus ja ka voodis... Tal on väga tugev sugukirg ja ta teab, mis talle meeldib. Ta võib sulle nii mõndagi õpetada... Naised - hoidke kinni, sest ees on ootamas metsik sõit!

Plussid: ta on põnev, kirglik ja sa ei tea kunagi, mida oodata.

Miinused: Ta keskendub rohkem endale. Nii võib ta unustada su sünnipäeva ja teie ühised tähtpäevad.

Sõnn

Loodetavasti sulle meeldib süüa. Sõnniga kohtingud hõlmavad sööki ja jooki - intensiivnset sensuaalsust. Sellele mehele meeldib puudutada kõike. Seks on kuum ja väga füüsiline. Ta armastab loodust, loomi ja oma peret. Samas ei meeldi talle trendikad, uued ja võõrad asjad.

Plussid: väga erootiline, romantiline ja oskab süüa teha.

Miinused: Mõningates asjades on ta justkui ummikus ja seisab paigal. Ära püüagi teda muuta.

Kaksikud

Iga päev selle lõbu armastava mehega on erinev - sa tunned end elusana. Kino, tantsupeod, ööd baaris - ja käes on alles teisipäev! Jah - sa oled seikluse sees. Seksuaalselt on selle mehe käed nagu pianistil ja ta liigub nagu Beckham. Kuum!

Plussid: Igavat hetke ei ole. Ta lahutab alati su meelt.

Miinused: Ta on väga jutukas ja mõnikord ei suuda ta keskenduda ning pöörata tähelepanu sinu jutule.

Vähk

Kohtingud vähiga on nagu elu Ameerika mägedel. Nad on tujukad. Sa pead olema väga enesekindel, et selle mehega koos olla. Selle mehe tujudel on väha ühist kaaslannaga. Kui tujutsemine kõrvale jätta, siis ta on suurepärane valik, kui tahad suhet. Ta eelistab pikaajalist suhet. Ära ainult unusta, et ta vajab kinnitust, et võtad asja tõsiselt ja oled olemas. Seksis paneb ta sinu vajadused esiplaanile. Ta ei pahanda, kui sina domineerid. Aga mõnikord tuleb meenutada, et väheke romantikat kuluks ikka ära...

Plussid: Ta on maailmatasemel kallistaja, kuulaja ja teeb sulle meelsasti tee, kui külmade jalgadega talveõhtul koju tuled.

Miinused: Tema emotsionaalsus muudab ta väga tujukaks.

Lõvi

Mehed nagu lõvikuningad. Nii nad ise usuvad. Seksis nad väga ei pinguta, sest usuvad niigi, et on väga võimekad. Enamasti on nendega lõbus olla ja võite ka pärast suhte lõppu sõpradeks jääda.

Plussid: Ta on armastav, lahke ja jagab sulle lahkesti komplimente.

Miinused: Ta võib olla ülbe, enesekeskne ja tegeleb liialt enda välimusefa. Eriti juustega. Kangekaelne.

Neitsi

Tõenäoliselt kõige paremini orgaiseeritud kutt. Ja olgem ausad- puhtus ja korralikkus on ühiselt elades väga oluline.

Kiitust ja tähelepanu jagab sulle ehk vähe, aga kui midagi ütleb, siis tead, et see on siiras. Lisaks - ta ei häbista sind kunagi oma halbade kommete ja lohaka välimusega. Voodis ei ole ta ehk kõige originaalsem armastaja, kuid saab töö ikka tehtud.

Plussid: Ta on hästi hoolitsetud ja planeerib meelsasti teie puhkuse Ta isegi aitab sul kohvrisse rohkem asju mahutada.

Miinused: Ta on natuke ebakindel.

Kaalud

Need mehed on suhtele orienteeritud ja tahavad rahus elada. Ära lase end sellest petta. Kaaludele meeldib kontrollida - nad osakvad seda peita ja olla nii võluvad. Nad riietuvad hästi ja on esinduslikud.

Plussid: Romnatiline ja ostab häid kingitusi.

Miinused: Välimus võib olla talle kinnisideks ja talle meeldib flirtida.

Skorpion

Kui otsid kirge, siis mine kohtama skorpioniga. Need mehed on sügavad, intensiivsed, müstilised ja väga seksuaalsed. Ära ürita talt saladusi välja meelitada. Tema moto - kõik või mitte midagi!

Plussid: Ta tekitab tunde, et oled universumi süda.

Miinused: Jääb oma arvamusele kindlaks. Väga armukade. Kui keegi teeb tema arvates midagi valesti, siis võib viha pidada terve elu.

Ambur

Optimistlik, sportlik, liikuv ja tahab lõbutseda. Igatsed, et iga päev võiks olla kohting amburiga. Samas võib ta sind kohelda sageli armastaja asemel pigem sõbrana. Temaga peab alati hoolitsema, et su pass oleks kehtiv. Kunagi ei tea, mis talle pähe võib lüüa.

Plussid: Ta on naljakas, avatud ja ei ole väga dramaatiline. Kirglik armastaja.

Miinused: Ta ei ole väga emotsionaalne ja mõneti võib olla see raske. Samas ütleb ta otse ja julmalt välja oma arvamuse.

Kaljukits

Kaljukitsest mees on stabiilne ja võimeline paljut saavutama. Mõnikord on nad natuke vanamoodsad, aga see ei pruugi sugugi halb olla.

Plussid: Ei riku lubadusi ja hellitab kaaslannasid luksusega.

Miinused: Töönarkomaan, kelle kinnisideeks võib olla ta pangaarve.

Veevalaja

Vaba hing. Temaga saad olla kindel ootamatuste suhtes. Pole ühtegi tüüpilist kohtingut selle mehega. Seksuaalselt on ta kiiksuga, kuid lõbus. Pärast ühet on ta tõenäoliselt see mees, kes selja keerab ja magama jääb.

Plussid: Ta on põnev ja leidlik. Õpetab sulle midagi uut.

Miinused: Sa võid tunda piinlikkust tema riietuse tõttu. Mõnikord tunned ebakindlust, et mis seis teie suhtes on. Alati on oht, et pildil on veel mõni tüdruk, tüdrukud või hoopis mõni mees...

Kalad

See mees on tundlik: kõik, mida ta tunneb - ta tõesti tunneb. Kui see mees on armunud, siis on ta olemuselt nagu luuletaja. Samas vajab ta ka üksindust ja eraldatust.

Plussid: Ta on väga tundlik ja ei karda oma tundeid jagada.