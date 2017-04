Rääkides Balti regiooni julgeoleku tagamisest ütles Mihkelson, et NATO idapiiril on vaja usutavat sõjalist kohalolekut ja selleks on praegu panustanud märkimisväärselt paljud alliansi liikmed. Mihkelson avaldas USA Kongressi relvajõudude komisjoni delegatsioonile tänu USA pikaajalise toetuse eest Balti regiooni julgeoleku tagamisel.

Riigikaitsekomisjoni liige Ants Laaneots rääkis Venemaa armee moderniseerimisest. Ta ütles, et Gruusia sõja tulemusena jõudis Venemaa kindralstaap järeldusele, et vaid kümnendik armee relvajõududest vastab kaasaja nõuetele. 2008. aastal alustatud pikaajalise ja põhjaliku reformi eesmärk on aastaks 2020 omada vähemalt 70 protsendi ulatuses kaasaegset tehnikat ja varustust. Laaneots lisas, et koos reformiga töötati välja uus sõjaline strateegia, mida täna teame hübriidsõjana ja mida Venemaa testis edukalt Krimmi annekteerimise ajal.

Riigikogu liikmed andsid külalistele ka põgusa ülevaate Eesti venekeelse elanikkonna integreeritusest ning meelsusest. Läbiviidud arvamusküsitlustele tuginedes ning viidates erinevatele kokkupuudetele valijatega toodi välja, et siinsed venelased tunnetavad Eestit oma kodumaana hoolimata sugulussidemetest Venemaal ning Vene meediakanalitest tulevast infost. Märgiti, et Eesti ja Vene noorte mured on sarnased, olulised teemad on töö, palk ja muu taoline. Kõlama jäi mõte, et integratsioon Eestis on pigem lingvistiline kui poliitiline teema.

USA Kongressi esindajatekoja relvateenistuse komisjoni delegatsiooni juht Mike Rogers tunnustas Eestit NATO kaitsekulutuste taseme hoidmise eest kahe protsendi tasemel, millega riik on teistele eeskujuks.