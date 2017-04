Õhtuleht: Mida vastate kriitikale, et "Tilliga ja tillita“ kampaania teeb soolise palgalõhe probleemile tähelepanu juhtimise asemel hoopis karuteene, sest sarnane nali vastupidises palgasituatsioonis (näiteks "Tissiga või tissita") oleks kohatu?

Anu Viks, BPW Estonia president: Eesti keel on nii rikas, et võimaldab sõnamängu ilma, et see mõjuks kohatuna. Till on eestlaste poolt armastatud maitseaine ja sobib eriti hästi kalaroogadega, sealhulgas lõhega.

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon alustas võrdse palga kampaaniat seitse aastat tagasi. Siis oli meie eesmärk juhtida ühiskonna tähelepanu palgalõhe probleemile, algatada diskussioon ja see õnnestus tänu sõnamängule väga hästi. Tänaseks on see ülesanne täidetud, nüüd tegeldakse ka riigi tasandil probleemi lahendamisega, otsitakse valitsuse ja organisatsioonide tasandil võimalusi palgalõhe vähendamiseks. Lõheroad tilliga või tillita on aga endiselt palgalõhe päeval paljude söögikohtade menüüs, tuues elevust ja kutsudes kaasa mõtlema.