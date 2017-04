Sillamäe linn plaanib 2021. aastaks 3,3 miljoni euroga rajada rannapromenaadi, mis peaks ühendama jahisadama kesklinnaga ning moodustama rekonstrueeritud Mere puiesteega ühtse terviku.

Esmaspäeval esitas Sillamäe linnavalitsus ka rahastustaotluse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele (EAS), mis langetab otsuse augustis, teatas linn.

Rannapromenaadi rajamine on teine ja ühtlasi viimane projekt, mille jaoks linn Euroopa Liidu (EL) piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmis raha taotleda saab, esimeseks on Mere puiestee rekonstrueerimine. Promenaadi rekonstrueerimise kogumaksumus on 3,3 miljonit eurot, millest omafinantseering moodustab 15 protsenti.

Sillamäe linna rannaala kujuneb linna plaanide kohaselt oluliseks arengutsooniks, maakonna mereväravaks ja atraktiivseks puhkealaks, mis soodustab teenindussektori arendamist. Rannapromenaadiga kaasneb kilomeetrise mereranna lõigu väljaarendamine. Rajatav promenaad iseloomustab Sillamäed kui merelinna, ühtlasi rõhutades selle ajaloolist eripära.

Mere puiestee rekonstrueerimistööd algasid märtsis. "Kõik objektil planeeritud tööd teostatakse vastavalt kinnitatud töögraafikule ja tööde lõpetamine on planeeritud detsembriks 2017," seisab linna kodulehel. Tööde maksumus on ligikaudu 1,5 miljonit eurot.

Foto: Scanpix