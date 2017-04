Pärast rekordilist 2015. aastat jätkus Baltikumis kõrge investeerimisaktiivsus ka 2016. aastal, ulatudes 1,19 miljardi euroni.

Investeeringute maht oli kõrgeim Leedus - 430 miljonit eurot, sellele järgnesid Eesti 420 miljoni euroga ja Läti 341-miljonilise investeeringute mahuga. Kuigi kogu investeeringute maht oli ca 20% väiksem kui 2015. aastal, siis tehingute arv jäi eelneva aastaga võrreldes vaid 5% madalamaks.

Investeerimisaktiivsust vedasid 2016. aastal mitmed üksiktehingud ja portfellide müügid, sealhulgas Geneba portfelli ja DSV logistikakeskuste müük, Riga Plaza ja Domina ostukeskuse müük Riias, nelja ostukeskuse müük Tallinnas, Kesko Senukai logistikakeskuse müük Kaunases ja Hiltoni hotelli müük Tallinnas.

Lätis oli jätkuvalt domineerivaim kaubandussektor, moodustades 53% kogu investeeringute mahust (võrdluseks 77% 2015. aastal). Kuigi Eestis olid fookuses investeeringud kõikidesse varaklassidesse, moodustasid suurima mahu investeeringud büroopindadesse - 38% (2015. aastal 29%). Leedus liikusid 2016. aastal tähelepanu keskmesse tööstuspindade investeeringud, mille tehingute osakaal ulatus 39%-ni kogu investeeringute mahust (2015. aastal oli vastav näitaja 18%).

Keskmine tehingu suurus Baltikumi turul oli 4 miljonit eurot (2015. aastal oli see 4,7 miljonit). Investeeringute kogumahust 61% moodustasid tehingud, mis ületasid 10 miljoni euro piiri. Samas ligikaudu 77% kõigist tehingustest Baltikumis jäid alla 3 miljoni euro piiri.

2016. aastal domineerisid Eesti ja Läti turul peamiselt samad turuosalised, kes varasematel aastatel. Kui Skandinaavia kapital oli Eestis ligi kolmandiku tehingute taga, siis välismaine kapital moodustas koguni 65% investeeringute kogumahust. TOP3 investorit, kelleks 2016. aastal olid East Capital, EfTEN Capital ja Northern Horizon, investeerisid üle poole investeeringute kogumahtu. Läti turul domineerisid kohalikud investorid (sealhulgas Baltikumi investorid), kes olid 2016. aastal 53% tehingute taga. Kõige aktiivsemate investoritena võib välja tuua EfTEN Capitali, New Hanza Capitali ja New Horizon Capitali, kelle tehingud moodustasid 24% investeeringute kogumahust. Leedu turg jätkas nii kohalike kui ka rahvusvaheliste investeerimisfondide usalduse võitmist. Kuigi Leedu turul domineerisid Baltikumi ja Skandinaavia investorid, tehti üks suurimaid investeerimistehinguid USA fondi CPA:17 poolt, mida juhib globaalselt W.P. Carey Inc.

Colliersi eksperdid ennustavad sarnast investeeringute mahtu Baltimaades ka 2017. aastal, seda tulenevalt investeeringuid otsiva omakapitali rohkusest ja odava laenuraha jätkuvast olemasolust. Enamgi veel – ka uued professionaalsed investorid teistest regioonidest on enda jaoks Baltikumi ärikinnisvara turgu avastamas.