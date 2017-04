Pärnu südalinnas paigaldati nurgakivi Martensi majale, detsembris 2017 valmivale 4225 m² suurusele äri- ja eluhoonele.

7. aprillil Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse osavõtul pidulikult nurgakivi saanud Martensi majas hakkab paiknema üle 3000 m² kaubandus- ja büroopindu ning 11 korterit. Pärnu linna aukodaniku Friedrich Fromhold von Martensi järgi nime saanud hoone arendajaks on OÜ Martensi Maja, ehitajaks AS Eston Ehitus, projekteerijaks BOA arhitektuuribüroo. Tulevasteks suurimateks üürnikeks on südalinnas oma esimese kaupluse avav Rimi, Danske Bank, Kinnisvaraekspert ja notaribüroo. Linnapea hinnangul sobitub Martensi maja oma punasest käsitöötellisest fassaadiga kenasti linnapilti ja hoone kerkimine annab märku sellest, et kesklinna piirkond hakkab elule ärkama.

Kosenkranius lisas, et tänavu on Pärnus tulemas väga hea ehitusaasta: rajatakse mitmeid uusi korterelamuid, ärihooneid ja linn saab uue bussijaama. "Vahepeal oli selline tunne, nagu oleks kesklinn seisma jäänud: põrkusid arendajate ja ametkondade huvid, kuid nüüd on kompromiss leitud ja töö käib," märkis ta. "Kui Martensi maja ja uus bussijaam kõrvuti valmis saavad, võib piirkonda uuesti Pärnu tõeliseks südameks pidada."