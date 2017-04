Austraalia politsei avastas läinud suvel Sydney lähistel narkolaborist kahe meetri pikkuse püütoni, keda hoiti seal valvurina.

Püüton käitus erakordselt agressiivselt ja oli maoekspertide hinnangul narkootikumide mõju all, vahendab Spiegel Online. Madu viidi Sydneyst Windsori loomakliinikusse narkovõõrutuskuurile.

Eile teatasid veterinaarid, et neil kulus püütoni organismist narkootikumide väljutamiseks terve kuu. Alles nüüd ehk seitse kuud hiljem saab öelda, et võõrutuskuur on lõppenud ja püüton käitub taas normaalselt.

Austraalia meedia teatel kasutavad narkodiilerid sageli madusid ja alligaatoreid soovimatute külaliste eemalepeletamiseks.