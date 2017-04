Juba pärast sel pühapäeval peetavat rahvahääletust saab Türgi president Recep Tayyip Erdoğan arvatavasti kõigile – nii oma rahvale kui teistele riikidele ja rahvastele ülevalt alla vaadata ja kinnitada, et tema sobib nii Türgi isevalitsejaks kui ka talle oleks jõukohane kogu maailma ohjeldamine.

On üsna vähetõenäoline, et pühapäeval Türgis peetav rahvahääletus põhiseaduse muutmise ja presidendi võimupiiride laiendamise üle võiks läbi kukkuda või Erdoğanile halvasti lõppeda.

Kuigi Erdoğani plaanide vastu on Türgis ka piisavalt suur opositsioon, on tõenäoline rahvahääletuse tulemus siiski evet (jah türgi keeles). Pidevad tagakiusamised väidetava riigipöördekatse taustal on rahva tõsiselt ära hirmutanud ja seetõttu kardetakse hääletussedelitele hayır (ei) kirjutada.

Kui aga tõesti peaks juhtuma, et Erdoğan saab referendumil kaotuse osaliseks, siis võib tema viha ja raevu vaid ette kujutada ning suur osa sellest võib langeda ka Türgi rahva peale.