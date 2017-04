Põhja-Saksamaal Hamburgis peetakse 7.-8. juulil uhiuues kontserdimajas Elbphilharmonie tööstusrriike ja arenevaid maid ühendava foorumi G20 tippkohtumine. Tõenäoliselt leiab selle kohtumise raames aset ka USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini esimene kokkusaamine.

Ajalehe Bild andmetel vajavad G20 liikmesriikide delegatsioonid Hamburgis vähemalt 9000 hotellituba ja nii mitmelgi suuremal delegatsioonil on raske sobivat hotelli leida. Kohalik ajaleht Hamburger Abendblatt kirjutab, et USA delegatsioon soovis majutust luksushotellis Vier Jahreszeiten, kuid sai eitava vastuse. Stern Online spekuleerib, et tõenäoliselt lõi juhtkond USA presidendi majutamisega kaasnevad plussid ja miinused kokku ja leidis, et kasulikum on kõrgest külalisest loobuda. Kaasnevad ju USA presidendi majutamisega eriti kõrged turvanõuded ja tõenäoliselt tulnuks terve hotell juba mitu päeva enne Donald Trumpi saabumist tühjaks teha.

Hamburger Abendblatti andmetel kaalub USA delegatsioon nüüd võimalust ööbida Berliini luksushotellis Adlon ja sõita sealt tippkohtumisele Hamburgi. Saksamaa politsei ei pea seda siiski reaalseks ning soovib, et kõigi delegatsioonide juhid peatuksid Hamburgi kesklinnas.